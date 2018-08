Tõrvaaugul ootab ees metsa- ja matkapäev

Nii nagu aastakümneid varem, oli eelmisel laupäeval Tõrvaaugus jälle kord metsapäev. Seda juba 22. korda ning väljakuulutatult metsa- ja matkapäev. Metsatöötajate päeva ehk siis metsapäeva on ikka peetud tänupühana neile, kes on metsa istutanud, kasvatanud ja hooldanud, seda mõistlikult hoidnud ja kasutanud sajandite jooksul. Kui pika ajalooga üritust on Tõrvaaugus ikka avanud Kabala metsaülem. Jaan Joandi kirjutab «Kabala metskonna ajaloolises kroonikas»: «Tõrvaaugu on Kabala metsaülemate põline asukoht. See nimi on rahva seas nii tuntud, et ametliku Kabala nime asemel tihti öeldakse Tõrvaaugu metskond ja Tõrvaaugu metsaülem.» 2008. aastast saati teeb seda Rassi külaseltsi juht, sest sama aasta alguses sai pikaaegsest Kabala metsaülemast Elor Ilmetist pärast järjekordset metsandusreformimist Viljandi metsaülem, kuid Rassi külaseltsi juhina tegutseb Ilmet nüüdki. Nii nagu varem, sisustasid pikka päeva mitmesugused võistlused, metsamatkad, töötoad, mälumäng. Avatud oli muuseumituba endise Kabala metskonna kontoris. Veel sai uudistada vigursaagija Enrico Pelti sae all valmivat Vanapagana skulptuuri. Tutvuda seeneteadlase Külli Kalamehe üles seatud seenenäitusega ja otsida koos temaga seeni. Jälgida tõrvaajamist. Proovida, kuidas maitsevad värskelt praetud tindikud ja kukeseened. Elor Ilmeti selgitusel ei korraldata Rassi metsapäeva üksnes metsatöötajate päeva tähistamiseks, vaid ka küla tavade hoidmiseks. Huvilisi jagus lähedalt ja kaugelt, ilmselt üritus ei kao.

FOTO: Kaarel Aluoja erakogu