Täna leiab aset kolmas Filmilindifestival

Filmilindifestival on nagu maale vanaisa-vanaema juurde küllasõit – see ei pretendeeri ei nooblile eurostandardile ega kiivale korrektsusele, vaid armsale ja õdusale atmosfäärile. See on puhtalt õhinapõhine ettevõtmine, mille sihiks on vana tehnika seltsis veidi ajas rännata. Festivali iseloomulikuks osaks on kinoklassikaks saanud filmide näitamine 35-millimeetristelt lintidelt, projektoripõrina saatel, õdusas õhkkonnas.

Festivalipäeval linastuvad Kinomuuseumis Eesti filmiklassikasse kuuluv "Nipernaadi", vendade Kaurismäkide road movie "Worthless" ning ikooniline teekonnafilm "Easy Rider". Uueks üllatuseks on tänavune öökino heinamaal. Autokino kerkib Vanatehnika varjupaiga sissepääsu kõrvale heinamaale. Filmi saab vaadata otse autost, viimane peab muidugi endal kaasas olema. Ilma autota tuleb lihtsalt heinamaal endale mõnus istekoht leides kinokunsti nautida. Autos olijad saavad filmi heli kuulata autoraadiost läbi fm-raadiosageduse, teised naudivad filmi heli läbi kõrvaklappide. Külastajad võivad kaasa võtta ka oma kõrvaklapid või taskuraadiod. Öökino kavas on Jim Jarmuschi saladuslik mängufilm "Dead Man" ning postapokalüptiline märul "Mad Max 2".

Juba vanaks heaks tavaks on saanud Rahvusarhiivi eriprogramm Kinotelgis, mis toob vaatajateni kodumaiseid filmipärle. Lapsed saavad seigelda operaator Kõpsu seltis ning suurematele pakub põnevust ringreis kultuuripärandi minevikuradadel kroonika- ja dokumentaalfilmide seltsis.

Filmielamustele lisaks saab külastaja tutvuda spetsiaalselt festivali jaoks kokku pandud näitust "Teekond "Nipernaadini", osaleda lauatennise turniiril, tutvuda Järva-Jaani vaatamisväärsustega bussiekskursioonil ning võtta leili ainulaadses tuletõrjebussi ehitatud saunas. Muusikalist mõnu pakuvad VÄLK dj-d. Veel loovad hea meeleolu maitsev toit ja jook. Lapsed saavad festivalil osaleda animatsiooni töötoas, orienteeruda vanade sõidukite keskel seiklusmängus ning panna end proovile filmilindi viievõistlusel.

Mugavaim viis festivalile tulla on oma auto või festivali eribussiga, mis väljub nii Tallinnast kui ka Tartust. Parkimine on festivaliala kõrval tasuta! Kuid mõnusalt saab road movie tunde sisse ka rongi ja rattaga tulles, lähim rongipeatus on Tamsalu. Telkla on kõigile tasuta ning asub festivaliala kõrval. Suuremaid mugavusi nautivad inimesed saavad end sisse seada kohalikus Naabriplika hostelis.

Filmilindifestivalil osaledes saab toetada Vanatehnika varjupaika ühe tõeliselt suure ja ägeda unistuse täide viimisel. Kohapeal saab teha annetusi, et aidata muusuemile soetada eriotstarbeline filmioperaatori tõstuk. Unikaalne tõstuk töötab käsitsi juhtimisega metallist raskuste lisamisega. Masin on sõitnud 14700km ning on ainuke omataoline Eestis. Masinaga saab festivalil ka tutvuda.