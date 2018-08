Märgatud Paides hoiatab: Laste mänguväljakul vehkis noormees noaga

„Seljakotis on tal nuga. Kui keelad teda, et ta lõpetaks, siis võtab noa ja lubab kallale tulla. Tegu on lapsega, kellel on diagnoositud närvirike ja ta on agressiivne. Loodan, et info jõuab kõikideni,“ kirjutab paidelane.

Üks kommentaator kirjutas sama postituse alla, et lapsed loobivad sealkandis rõdult inimesi kartulitega, lubavad peksa anda ja teevad häda trepikotta. „Midagi öelda julged, siis sõimatakse vargaks ja karjutakse näkku, et ei kardeta politseid,“ seisab postituses.

Teine kommentaator kirjeldab, et nägi Paides Aiavilja tänaval, kuidas üks noormees tülitas ühte vanemat meest. „Ülbe ja agressiivne, võttis seljakotist kaks nuga ja hakkas ärplema. Kaks nooremat vaatasid pealt, üks neis ärgitas takka. Ma hakkasin kärama, siis läksid kobisedes minema. Selline peenike ja blondide juustega poiss oli, umbes 16aastane,“ kirjeldas paidelane.

Postitusest võib aru saada, et politseisse pole nendest juhtumitest teatatud.

Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu on sarnaste juhtumite puhul selgitanud, et korrarikkumist nähes tuleb sellest kõigepealt politseile teada anda, mitte sotsiaalmeedias kirjutada. (JT)