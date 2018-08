Riigiasutus avab homsest uksed uues majas

Sotsiaalkindlustusamet andis teada, et nende Paide klienditeenindus ja kontor asub homsest, 21. augustist aadressil Rüütli 25. Tegemist on endise Järva maavalitsuse hoonega. Asukohavahetusega klienditeeninduse lahtiolekuajad ei muutu. Paide klienditeenindus on avatud E 8.30–18, T–N 8.30–16.30, R 8.30–13.