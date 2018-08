Kõrgemalt haritud inimesed laenavad üha rohkem

Uuringu kohaselt moodustavad laenuvõtjatest 64 protsenti mehed ning 39 protsendi laenu võtnutest omavad sissetulekuid, mis on ülevalpool Eesti keskmist. Enamus laenuvõtjatest on vanuses 30-39 aastat.

Suuremaid laene võtavad oluliselt rohkem kõrgharidusega ja kõrgema palgatasemega inimesed, kelle isiklik netosissetulek on 950 eurot ja rohkem. Samuti osa palgatöötajaid, kelle hulka kuuluvad spetsialistid, kontoritöötajad ja ametnikud.

krediidiasutuse Raha24 juhatuse liige Urmo Kokmann märkis, et kolmest pereliikmest koosnevates leibkondades on statistiliselt oluliselt populaarsem järelmaks.

Ta lisas, et Eesti Panga hinnangul on majapidamiste laenunõudlus järjest kasvanud, näiteks juunis tõusis see seitse protsenti.