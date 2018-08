Alkolukk roolijoodikuid ei peatanud, küll aga politseinikud

Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu ütles, et Eesti ühel põhimaanteel avanes väga kurb pilt, sest 2000st kontrollitud juhist oli alkoholi tarvitanud kümme. Samuti oli kaks sõidukijuhti juhtimisõiguseta ja seitse ületas kiirust.

Toomsalu tõi kümne roolijoodiku seast esile kaks eriti silmatorkavat juhtumit.

Ühe "lõhnadega" juhi tabasid politseinikud laupäeva hommikul veoauto roolist, millel oli alkolukk. Juht ütles, et oli eelmisel õhtul tõesti alkoholi tarvitanud ja hommikul puhus auto alkolukku, kuid see joovet ei tuvastanud ja ta alustas sõitu.

Toomsalu oli seda meelt, et küllap alkolukk ikka töötas ning mees lasi lihtsalt tuttaval puhuda ja istus ise rooli taha.

Politseijuhina tunnustus Toomsalu firmasid, kes paigaldavad autodele ja bussidele alkolukke, et joobes töötaja ei pääseks liiklusse, kuid kahjuks on sõbra abiga võimalik masinat petta.

Samal hommikul tabasid politseinikud ühe veoautojuhi, kes oli alustanud sõitu kõigest 400 meetrit eemal asunud parklast. See roolijoodik ütles, et magas parklas üheksa tundi, kuid oli enne seda joonud 200-300 grammi viina. Mees kinnitas, et tundis enne sõidu alustamist ennast kainena.

Dokumente kontrollides avastasid politseinikud, et kohus on sellelt mehelt juhtimisõiguse ära võtnud ja ta poleks tohtinud isegi kaine peaga rooli istuda.

Laupäevasel reidil osales 19 politseiametnikku ja üks abipolitseinik. (JT)