Piiranguteta veelinnujaht jätkub ka tänavu

„Piiranguteta veelinnujaht jätkub uuest määrusest hoolimata, sest see on üks peamisi põhjusi, miks jahikülalised Eestisse tulevad,“ kommenteeris EOÜ linnukaitse programmijuht Veljo Volke. „Kuna Eesti jahiringkondadele näib põhiprobleem seisnevat selles, et jahikülalised riputavad sotsiaalmeediasse üles fotod oma suurtest jahisaakidest, siis koolitus annab täiendava võimaluse välismaalastele sõnad peale lugeda, et saaki avalikult ei eksponeerita.“