Roosna-Alliku küttevaidlus leidis lahenduse

N.R. Energy juhatuse liikme Ahto Tisleri sõnul õnnestus linnaga kohtuvälisele kokkuleppele jõuda tänu mõlema poole konstruktiivsele ja lahenduse leidmisele suunatud suhtumisele. «Erinevatel osapooltel olid erinevad huvid ja äriettevõttena pidime me seisma oma majandushuvide eest. Usun, et 19.augustil sõlmitud kompromiss on mõistlik lahendus kõigi jaoks,» lausus Tisler.

Paide linnapea Priit Värk sõnas, et seoses kütteperioodi tulekuga on linna eesmärk tagada Roosna-Allikul tõrgeteta toasoe ja pikemas perspektiivis minna seniselt õliga kütmiselt üle keskkonnasõbralikumale energiale.

«Linna huvides pole mõistlik kulutada aega ja raha kohtuvaidlusele ning seetõttu tasume N.R. Energyle mõlemaid pooli rahuldava kompromiss-summa, et saada küttetaristu võimalikult kiiresti oma valdusesse. Järgmise sammuna korraldame riigihanke leidmaks Roosna-Allikule uus soojatootja. Uues hankes on üheks kriteeriumiks pakutav rendi hind, mis katab kompromiss-summa. Nii ei kannata omavalitsus ka rahalist kahju,» selgitas Värk.

Paide linnavalitsuse ja varem Roosna-Allikul kaugkütteteenust osutanud N.R. Energy vahel tõstatus tänavu suvel vaidlus selle üle, millised soojatootja poolt kaugküttevõrku tehtud investeeringud peab omavalitsus hüvitama pärast kaugküttelepingu lõppemist. N.R. Energy oli oma vahenditest rajanud Roosna-Allikul uue soojusvõrgu ning paigaldanud uued katlaseadmed ja mahuti. (JT)