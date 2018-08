Ehitaja: mälestusmärgi ehitustööd pakkusid väljakutseid

Haart Ehituse ja Verston Ehituse juhatuse liikme Veiko Veskimäe sõnul pakkusid ehitustööd väljakutseid, kuid möödusid suuremate viperusteta. "Meil on suur au olla osaks niivõrd sümboolse ja tähtsa rajatise sünni juures. Memoriaali ehitus oli tehniliselt keerukas ning väljakutseid pakkuv, kuid meie pühendunud meeskonnale väljakutsed just meeldivadki. Selline tulemus on saavutatav vaid kõigi osapoolte laitmatul ja tegusal koostööl alates tellijast ja järelvalvest, projekteerijast ning ehitajast kuni arhitektuurse lahenduse autoriteni. Ehitajana soovime neid kõiki siinkohal tänada,” sõnas Veskimäe.