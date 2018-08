Maailmakoristuse Järvamaa koordinaator on Kirsika Ilmjärv, kes julgustas augusti jooksul teada andma maakonna prügistatud paikadest. Esialgu on neid vaid kolm. «Kuigi Järvamaa loodus on võrdlemisi puhas ja see on meie pärl, on kindlasti veel paiku, kuhu ladustatud prügi riivab silma, on see siis metsas või maantee ääres,» ütles ta.