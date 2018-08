Tartu Ülikool ja Graanul Invest alustasid koostööd

Viieks aastaks sõlmitud lepingu järgi on kavas korraldada ühiseid teadusuuringuid ja töötada välja koolitusprogramme. Samuti on Graanul Invest valmis panustama selle valdkonnaga seotud doktoriõppesse Tartu Ülikoolis.

„Kahtlemata on Eestis ja kogu maailmas suur vajadus ja võimalus väärindada puitu ja biomassi uuel tehnoloogilisel tasemel ning ülikool on valmis koostööks kõikide ettevõtetega, kes näevad selles perspektiivi ning on valmis ka koostööd rahastama,“ tunnustas Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura Graanul Investi algatust. „Eriti rõõmustav on ettevõtte plaan toetada doktoriõpet.“