Järvamaa ettevõtted on EASilt nelja aasta jooksul saanud 9,8 miljonit eurot toetust

Järvamaa ettevõtted on nelja aasta jooksul (2014-2018) saanud toetust summas 9,8 miljonit eurot. See tähendab, et toetuse maht ühe elaniku kohta on 320 eurot. Seevastu näiteks Harjumaal on vastav summa 178 eurot inimese kohta. "Harjumaa madal number on põhjendatav ühelt poolt sellega, et elanike arv on maakonnas suur, teisalt on mitmetest regionaalsetest toetusskeemidest Harjumaa teadlikult välistatud, kuna investeeringuid suudetakse selles piirkonnas teha ka riigi sekkumiseta," ütles EASi juhatuse liige Sigrid Harjo.