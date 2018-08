Algab õpiprojekt "Teisel ringil targaks" 2

"Projekt elavdab ja täiendab oluliselt kooli igapäevaelu. Õppuritele on loodud head tingimused ja tugi e-õppeks, väikelaste vanematele mõeldes on õppe ajal avatud lastehoid, õppekava täiendavad valikained, nt sisedisain, multimeedia ja väljasõidud, toetavateks tegevusteks on erinevad nõustamised ning keeleõpe. Kooli personalile on kavandatud erinevaid arendustegevusi," loetles kooli direktor Anneli Suits.