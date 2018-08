Meenekonkurss toetub Murphy seadusele

Mõned päevad enne konkursi lõpptähtaega tuleb Järvamaa infokeskuse infokonsultandil Piret Sihveril tõdeda, et kohalikud käsitöömeistrid pole konkursile just tormi jooksnud ning veel pole töid laekunud. «Üks ja teine on uurimas käinud, kes küsib, et kui täpne peab kalkulatsioon olema,» ütles ta ning nendib et tõepoolest pole ühtki konkreetset eset konkursile veel toodud. «Aga Murphy viimase minuti seadus ju,» viitas ta võimalusele, et nii nagu üleüldiselt trendiks, esitatakse kõiksuguseid konkursitöid ikka viimasel minutil.