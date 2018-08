„Mulgimaal, mille ajalooline piir jääb Viljandist küll veidi eemale, on selline murdekeelne tore sõna nagu „lõpik“. See tähendab lõppemist, aga ka mõne suurema töö tegemise järel peetavat rõõmsat pidu, tänupidu suure vaeva nägijatele. Täna on meil ka lõpik, tänupidu teile kõigile, head kaunima ja parema Eesti tegijad,“ rääkis Kaljulaid. „Me soovime, et kodu, selle sõna kõige laiemas tähenduses, oleks midagi sellist, mis kestab üle aja, tulevastele põlvedele, lastele ja nendegi lastele. Sellises kodus on hea ja turvaline olla. See on hooliv ja kindel paik meile endile ja meie külalistele.“ Kaljulaid lisas, et just see, mille inimesed loovad oma käe, hinge ja arusaamade järgi, teebki kodupaiga eriliseks ja see omapära teeb kõiki kokku palju rikkamaks. Kaljulaid selgitas, et nii on ka 100-aastase Eestiga.