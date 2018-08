Fotograafi rännakud vormusid näituseks ja raamatuks

Taanis elav vabakutseline itaalia fotokunstnik Luca Berti (1978) alustas küll moefotograafina, kuid leidis peagi oma tõelise kutsumuse suurlinnamelust eemal – maainimeste ja -maastike jäädvustajana. Juba kuuendat aastat tegeleb ta mahuka dokumenteerimisprojektiga „Inimene ja loodus“ (Man and Nature in the Nordic and Baltic Countries), jäädvustades 21. sajandi maaelu Põhjamaades ja Baltikumis, nüüd ka Eestis.