Loomapäästjad paluvad suvilatesse maha jäetud loomadest teatada

Sügis on käes ja kindel märk sellest on maapiirkondadest laekunud kaebuste kasv sihitult jooksvate koerte ja kasside kohta, teatas MTÜ Loomapäästegrupp eestvedaja Heiki Valner teisipäeval. Looma hülgamine ja abitusse seisundisse jätmine on seadusega Eesti riigis keelatud, aga ometigi leidub piisavalt palju inimesi, kes suveks võetud lemmiklooma metsa või võõra talu väravasse jätavad. Loomapäästjad paluvad taolistest inimestest ja hüljatud loomadest kindlasti teada anda.

"Loomahülgamine on nii suur probleem, et seda mainitakse isegi veterinaar- ja toiduameti kodulehel, aga vanad tavad on visad kaduma ja nii peab ühiskond nende südametute inimeste „suvelooma“ püüdmisega seotud kulud aastast aastasse kinni maksma," ütles Valner. „Odav see pole ja valdadel oleks sellele rahale kindlasti mõistlikum rakendus."