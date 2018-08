Kaunis postkast pälvis auhinna

“Mulle väga meeldis, et Eestis on nii suure fantaasia ja huumorimeelega majaomanikud. Taaskasutus on ka postkastide maailma jõudnud! Selle peale annab ikka tulla,et gaasipliidist saaks postkast või piimalännik saab uue elu. Hästi palju oli ära kasutatud ümbritseva looduse ande..Kui öeldakse ,et garderoob on teatri visiitkaart,siis päris kindlasti jutustab üks värvikas postkast üsna palju sellest perest,” kommenteeris žürii liige Reet Linna.