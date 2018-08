Maanteeamet kutsub vanemaid lastega koos jalgsi liikuma

«Juhul kui sa ise lapsevanem pole, siis anna oma käitumisega lihtsalt eeskuju. Tegelikult ei ole vahet, mis rolli sa täna kuulud. Lihtsalt pea meeles, et: sina oled ettenäitaja, et tema oleks ettevaataja. Meil kõigil on laste liikluskäitumises oluline roll. Peatu, vaata ja veendu, et oled hea eeskuju,» kõlab kampaania üleskutse.