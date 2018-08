Anna teada, millised on sinu pere peotoidud

Maaeluminister Tarmo Tamm ütles, et Eesti toidu kuu kestab kogu septembri ning on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks. «Ühtegi sünnipäeva ei saa aga pidada korraliku peolauata ning nii sündiski Maaeluministeeriumil ja ERMil idee koguda kokku eestlaste peolaua lood ja jäädvustused. Need lood on osa meie toidukultuurist ja nende säilitamine on kingitus Eesti Vabariigile,“ sõnas ta.