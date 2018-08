Peretoetusi ja toitjakaotuspensioni makstakse septembris mitmes osas

"Peretoetuste ja toitjakaotuspensionide väljamaksmisel tugineme just EHIS-e andmetele. Seega on meie jaoks väga oluline, et seal kajastuvad andmed oleksid ajakohased ning muudatused oleks sisse viidud kohe muudatuste tekkimise päeval," rääkis Kümnik ning lisas, et amet on vastavasisulise palve ka koolidele saatnud.

"Enamjaolt on koolid andmed edastanud, kuid kui on mõni kool, kes pole veel jõudnud, siis kutsume neid üles seda kiiresti tegema," lisas ta. "Paljude perede jaoks on riigi toetused olulised igapäeva toimingutega hakkama saamiseks ja just kooliaasta algusega on seotud mitmed rahalised kulutused, mistõttu on väga oluline, et toetused jõuavad inimesteni õigel ajal."