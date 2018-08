Kooliesine liikluskorraldus muutub

Paide linnavalitsuse ehitusnõunik Egle Ninep ütles, et tähelepanelik tasub olla muutunud ülekäiguradadega. «Kui varem oli ülekäigukoht otse maja sissekäigu juurde viiva tee juures, siis nüüd on vöötrajad maja esisele teele viivates otstes. Ehk siis kesklinna poolt tulles kohe pärast Tiigi tänavat ning Kivimurru tänava poolt lähenedes selles kohas, kust saab pöörata Lai 33 maja taha,» täpsustas ta.

Jooned on asfaldil ka vanas kohas, kuid märke seal enam pole ning eesõigus on seega sõidukitel, mitte inimestel. «Pealegi on hetkel sellest kohast teed ületada keeruline, sest teisel pool teed on ehitusplats,» märkis ta.