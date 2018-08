Noored mehed otsivad tugevatest mängudest kogemusi

Meistriliiga mängukogemusega Ilmar Mõttus ütles, et kahtles selles sammus pikalt. «Aga mu süda ütles, et kui esiliigasse ka võistkonda välja ei pane, on see Järvamaa meeste võrkpallile kabelimats,» lausus ta.

Esiliigaga on Mõttuse meelest veidi lihtsam kui meistriliigaga, sest hooaja eelarve on väiksem ja meeskondade tase sobib suurepäraselt noortele kasvulavaks. «Mille nimel siis Järvamaa noored treenivad? Nad vajavad ju väljundit ja motivatsiooni. Omavanustega on tore mängida küll, kuid meestevõrkpall on midagi muud ja areng tuleb just tugevatest mängudest,» arutles ta.