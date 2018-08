Järvamaal deklareeriti ligi 173 miljoni euro eest tulusid

Järvamaal oli aasta keskmine deklareeritud brutotulu 11 270 eurot, mis tähendab, et kuu keskmiseks kujunes 939 eurot. Kokku esitati maakonnas deklaratsioone 172,6 miljoni euro väärtuses tuludele.

Tagastamisele kuuluv keskmine summa ühe deklaratsiooni kohta oli 192 eurot, mis on samas suurusjärgus kui aasta tagasi, mil see oli 217 eurot. Keskmine juurdemaksmisele kuuluv summa oli sel aastal 1251 eurot, samas möödunud aastal oli see 1121 eurot.