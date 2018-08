Ansambli produtsent ja looja Aular Soon rõhutas, et senine koosseis, milles mängisid valdavalt amatöörid, on praeguseks lõpetanud ning augustis tegi paralleelselt vana koosseisuga proove uus koosseis. Siinkohal tänab ta eelmist koossesisu väga tubli panuse ja töö eest. „Fännidelt ja kuulajatelt saadud tagasiside põhjal panime kokku professionaalsetest muusikutest koosneva ansambli, mille nimi on MaidEst,” sõnas ta. Nimevahetus viitabki muutunud koosseisule, kuid kuna stiil ja repertuaar jääb samaks, ei pidanud bändi produtsent õigeks täiesti uue ansambli loomist. Ta kinnitas, et bänd jätkab samal kursil ehk ka tulevikus tuuakse publikuni kunagisi retrohitte eesti keeles. „Kui mõni lugu on ka varem eestikeelsena tantsusaalides kõlanud, siis meil on ka sõnalised uusversioonid,” lisas ta. Järgmisel nädalal ilmub ka MaidEsti esimene singel „Pidu läheb käima”, Matchboxi loole „Midnite dynamos” kirjutas eestikeelsed sõnad Annemari Oherd.