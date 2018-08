Kaitseliidu liikmeskond läheneb 26 200 piirile

Kaitseliidu pressiesindaja Dein-Tom Tõnsing sõnul kuulus käesoleva aasta esimese poolaasta lõpu seisuga Kaitseliitu ja selle allorganisatsioonidesse - naiskodukaitse, noored kotkad ja kodutütred - kokku 26 170 inimest, neist 17 521 on tegevliikmed, 7686 noorliikmed, 824 toetajaliikmed ning 85 inimest on liikmestaatuse peatanud. Alates käesoleva aasta algusest kogu Kaitseliidu liikmeskond kasvanud 202 inimese võrra.

Kaitseliitu kuulub käesoleva aasta juuni lõpu seisuga 15 787 inimest. Neist on 210 noorliikmed, 14 924 tegevliikmed, 556 toetajaliikmed ning 37 auliikmed. Poole aastaga on Kaitseliidu liikmeskond vähenenud 175 inimese võrra. Noorliikmete arv on vähenenud kahe ning tegevliikmete arv 294 inimese võrra. Toetajaliikmete arv on kasvanud 102 ning auliikmete arv ühe inimese võtta.