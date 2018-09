Minister soovib õppimisõhinat

"Esitage põnevaid küsimusi ning olge aktiivsed, et saada parimad teadmised," innustab minister Reps õpilasi uuest õppeaastast võimalikult palju teadmisi ammutama. Mailis Reps tunnustab õpetajaid hariduse tipptaseme hoidmisel ja parimal võimalikul viisil teadmiste edasi andmisel. Samuti on oluline ka lapsevanemate tugi - vaid üheskoos, toetudes perele ja kogukonnale, saab laste omandatav haridus vaid parimaks võimalikuks. Minister avaldab lootust, et uus õppeaasta kujuneb meeldejäädavaks tänu uute ja mitmekesiste võimaluste kasutamisel. "Armas haridusrahvas - mõnusat, edukat ja toredat kooliaastat," soovib minister Mailis Reps.