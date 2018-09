Kellele teatada kahtlasest tegevusest metsas või järves olevast õlilaigust?

Probleeme, mis inimesi sekkuma panevad, võib olla palju, on see siis kahtlane toimetamine metsas, heakorrastamata majaümbrused ning pidevalt täitunud suur prügikast asula südames. Neist teada andmine on vastutustundlik, kuid teadmatuks jääb, kellele siiski helistada. Selleks, et ei kuluks tunde asjaajamisele ja õige numbri otsimisele, on Järva vald pannud kokku universaalse juhise.