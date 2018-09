Bensiinijaamast saab edaspidi sularaha

AS Olerex turundus ja kommunikatsioonijuht Erki Tammleht ütles, et suuremad pangad on viimaste aastate jooksul pidevalt vähendanud sularahaautomaatide arvu eelkõige pisemates asulates. «Samas on teada, et sularaha on suurlinnadest väljaspool igapäevases elus käibiv maksevahend,» nentis ta.