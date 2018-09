Jalgrattamuuseum ootab tutvuma jalgratta ajalooga

Eesti jalgrattamuuseumi looja ja eestvedaja Valdo Praust selgitas, et tänavune Euroopa muinsuskaitsepäevade teema on Eesti kujunemislugu alates aegade algusest kuni tänapäevani ja selle seosed Euroopa kultuuriruumiga. Just selle nurga alt avab ta nüüd ka jalgrataste ajalugu.