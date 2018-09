Kooliaasta algas ka Türi spordikoolis

Türi vallavalitsuse tervisedenduse spetsialist Martin Kaschan selgitas, et Türi spordiklubide liidu spordikool tegutseb tegelikult juba aastaid, kuid vald pole asutust selle nime all turundanud. «Nüüd mõtlesime veidi vana hea spordikooli nimega elevust tekitada,» märkis ta.

Kaschan märkis, et sisulisi muutusi spordikooli töös toimunud pole ning treeneridki on türilastele ikka teada-tuntud tegijad. «Hetkel on Türi spordikoolis võimalik õppima asuda kümne erineva treeneri käe all,» lausus ta.