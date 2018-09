Paides ootab külastajaid looduse kaubamaja

Looduskeskuste programmid on mitmekülgsed ja põnevad. „Sügisele iseloomulikult toimuvad seeneretked metsa, targemaks saab nii seeneroogade, seentega lõnga värvimise kui ka puuseente teemadel. Alati on inimesi huvitanud ka mürgised, söödavad ning ravimtaimed. Nüüd saab meelde tuletada, mida veel korjata aiast ja metsast ning kuidas koguda ja kuivatada ravimtaimede juuri, mille varumiseks on just praegu parim aeg,“ lausus Maris Kivistik, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja.