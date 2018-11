Omniva pakiautomaatide võrgu juhi Evert Rööpsoni sõnul on üleskutse osutunud veelgi populaarsemaks, kui esialgu oodati. „Teadsime, et huvi pakiautomaatide vastu on suur nii maa- kui linnapiirkondades, kuid eriti tore on näha, et pakiautomaadi jõudmine oma kodukohta on saanud mitmete kogukondade eesmärgiks,“ ütles Rööpson.