Riigipalgalised töökohad ei kipu eriti Järvamaale jõudma

Riigipalgalisi töökohti on pealinnast välja viidud augusti seisuga 581, millele lisanduvad kaitseväe töökohad. Valitsuses kinnitatud eesmärk on viia pealinnast maakondadesse üle tuhande riigipalgalise töökoha 2019. aastaks.

Asutused on töökohtade väljaviimisel maakonnakeskustesse erinevates järkudes ja maakondade järgi on juba välja viidud riigipalgaliste töökohtade seis erinev. Arvuliselt on enim töökohti viidud Tartumaale (169), Ida-Virumaale (96), Pärnumaale (78) ja Lääne-Virumaale (75).