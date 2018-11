Wabalinna male alustas hooaega

Maleõhtu korraldaja Priit Värk sõnas, et seeon nüüd juba kolmas hooaeg, kui Paide maleklubi eestvedamisel on maleturniirid olnud Wabalinna majas. „Hea meel on selle üle, et Paides toimub aasta ringi mõnusas õhkkonnas maleturniire ja jagub ka huvilisi. Lisaks liitus seekord seltskonnaga üks uus mängumees,“ ütles Värk.