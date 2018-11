Kaks klõpsu samast rabast on toonud võidud

Kaks aastat tagasi mõistis harrastusfotograaf Ain Paloson ühel septembriööl, et ideaalse klõpsu tegemiseks on mõnikord vaid viiv. Ehkki piimjas udu katab maad, pimeduses pole tähtedest rohkemat, on lõpptulemus ometi nõnda täiuslik, et just selle hetke püüdmise eest toob mees siiani fotokonkurssidelt tiitleid.