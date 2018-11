Elektrilevi tahab viie aastaga tuua kiire interneti ligi 200 000 koduni

40 000 konkursile esitatud aadressi on vaid üks riigi toel ehitatav osa Elektrilevi sidevõrgu ehitusplaanidest. Koos Elektrilevi enda investeeringutega plaanitakse luua ühendus vähemalt 100 000 aadressil ehk kortereid eraldi arvestades 200 000 majapidamises.

„"Viimase miili" konkursil oli ülesanne teha analüüs ja esitada ühenduste arv, mida Elektrilevil on võimalik luua riigilt ette nähtud toetussumma abiga nn valgeteks aladeks määratud piirkondades,“ selgitaks Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna.

Valgeks alaks loetakse piirkondi, kus praegu kvaliteetne internetiteenus puudub ja kuhu Eesti sideoperaatorid ei plaani investeerida lähema viie aasta jooksul. „20 miljoni euro toel on meil võimalik nendes alades järgmise viie aastaga kiire interneti võrguga ühendada 40 000 hoonet,“ sõnas Randna.

Randna lisas, et Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitamise plaan on oluliselt suurem ja hõlmab ka väljapoole valgeid alasid jäävaid piirkondi. „Järgmise viie aasta jooksul saame kiire interneti võrku ühendada üle 100 000 hoone. Seal sees on nii eramud kui ka kortermajad. Taandades arvu üksikute majapidamisteni, saame kiire interneti ühenduse luua vähemalt 200 000 kodule,“ täpsustas Randna.