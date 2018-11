Keskkonnaamet: paisuomanik ei tohi jõel veetaset ootamatult muuta

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader ütles, et Veeveebi andmeil on Ambla jõel kaks paisu ning Roosna paisul on olemas keskkonnaameti vee erikasutusluba. "Kelneri pais aga ei vaja vee erikasutusluba veeseaduse mõistes, sest paisutamine on alla ühe meetri ja tegu ei ole lõhejõega," täpsustas ta. Lisaks asub Ambla jõe lisajõel Sääsküla ojal loastatud Preediku pais.