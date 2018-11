Pamela Maran sai idee kirjutada raamat vanaemadest oma mammalt. „Mamma elas Siberis ja naasis lastega Eestisse 70ndatel. Mõtlesin tihti, et oleks huvitav tema lugu kirja panna, kas või perearhiivi. Kahjuks ta suri kolm aastat tagasi ootamatult ja kahetsesin väga, et ei lindistanud tema lugusid, ei pildistanud temast endale mälestusi üles,“ selgitas ta. .

Maran lisas, et ühel hetkel ta taipasin, et Eestis on tuhandeid selliseid peresid, kes võib-olla ei oskagi vaaremade mälestustepagasit talletada. "Kui ma oma vanaemaga jäin hiljaks, siis otsustasin, et mul on see võimalus jäädvustada ühe põlvkonna mälestused ja tarkused nüüd kohe,“ tundis aastaid ka ajakirjanikuna töötanud Pamela Maran kohustust oma oskusi kasutada.