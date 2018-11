Vandaalid lõhkusid ööpimeduses taas bussiootekoja klaasi

Seda märganud Poaka küla elanik Katrin (nimi muudetud – toim) nentis, et selline vaatepilt tegi meele kurvaks ning ajas vihaseks. «Ma olen kindel, et seda ei tee need inimesed, kes ise bussiootekoda kasutavad ning teavad hästi kui hea on bussi oodates olla tuule ja vihma eest kaitstud. Kui see peaks olema mingi poisikeste jõuproov, siis paras oleks karistuseks neil endil kuu aega bussiga sõita, et saaks aru, milleks need klaasid tegelikult mõeldud on,» rääkis ta.