Paide kesklinna hakati jõusaali ehitama

Järva Teataja kirjutas juba mitu kuud tagasi, et algselt pidi Järvamaale uus jõulinnak tulema Paidesse Peetri parki. See muutus, tegelikult tuleb välijõusaal Paide kesklinna ehk Paide Hammerbecki põhikooli staadionile. Samuti on muutunud ka jõusaali valmimisaeg- suvest on saanud hilissügis.