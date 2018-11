Lastekaitse liit: tugispetsialistid igasse haridusasutusse

Lastekaitse liit on seisukohal, et riik ei saa lubada, et lapsed jääksid tähelepanu või abita. On viimane aeg, et tagajärgedega võitlemise asemel saab Eestis normiks lapse probleemide varajane märkamine ja õigeaegne sekkumine! Sama rõhutas liit ka aprillis olnud üldkogul vastu võetud avalikus pöördumises ja septembris erakondadele esitatud ettepanekutes laste heaolu edendamise kohta Eestis.