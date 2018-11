Loodava Elurikkuse erakonna liikmed kogunevad Türile mõttetalgutele

Elurikkuse erakonnal on viis põhieesmärki. Suur idee on teha Eestist mahe nutiriik, kus loodust säilitades suudetakse leida majanduses kõige innovaatilisemaid lahendusi.

Teine eesmärk on julgeolek, mis on oma olemuselt ka sotsiaalne julgeolek, muuhulgas energiajulgeolek, toidu- ning veejulgeolek.

Üheks peaeesmärgiks on seatud ka hariduse sisuline ümberkorraldamine nii, et meil oleks julgeid ning laia silmaringiga loovaid inimesi, kes tulevad kaasa ka kõige suuremate muutustega, suudavad ise otsustada, koostööd teha ja ka vastutust kanda.

Erakond on jõudnud järeldusele, et Eesti elu tänaseks kõige suuremaks piduriks on vana tüüpi ülesehitusega parteid ja nende kaudu võimu liigne koondumine Toompeale. Elurikkuse erakonna eesmärgiks on, et Eesti kodanikud saaksid neid puudutavaid küsimusi otsustada kas vahendajateta või võimalikult väikese arvu vahendajatega.