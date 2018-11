Rimi Eesti juht Vaido Padumäe nentis pressiteate vahendusel, et poleemika selle ümber, kas toidukauplused peaksid olema jõulude ning aastavahetuse ajal vähem lahti või üldse suletud, on kestnud Eestis aastaid.

Rimi esindaja teatel on otsuse taga soov, et töötajad saaksid pühad veeta oma lähedastega. "Rimi vaatab täna kõigis oma tegevustes selgelt Põhjamaade suunas ning võtsime vastu otsuse anda oma teenindajaile 24. detsembril vaba õhtu. Põhjamaades ning mitmetes teistes Euroopa riikides on kaupluste varasem sulgemine jõuluõhtul tavapärane. On valdkondi, kus pühade puhul tööd katkestada ei saa, kuid ostlemine on miski, mida saab ette planeerida,» rääkis Padumäe.