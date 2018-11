Politsei otsib 61-aastast Rainerit

Politsei sai teate Raineri kadumisest eile hilisõhtul, kui koos Raineriga Dirhamis kalastanud sõber andis politseile teada, et mees oli kella viie-kuue paiku õhtul kaduma läinud. Rainer oli koos sõbraga kalastades ohtralt alkoholi joonud ning kui sõber oli õhtupoolikul korra ära käinud, siis naastes ta Rainerit enam ei leidnud.

Praeguseks kogutud andmed viitavad, et Rainer oli õnged kokku pakkinud ja teadmata suunas lahkunud. Politseikoer sai öösel Raineri koti juurest jälje üles, kuid jälg kadus Dirhami asfaltteel, seega on võimalik, et mees sai seal mõne auto peale.