Politsei kuulutab sajandal aastapäeval välja lastelaulude konkursi

PPA peadirektor Elmar Vaheri sõnul sõltub tuleviku Eesti turvalisus sellest, kui õnnelikud on praegused lapsed. „Eestis on liiga palju lapsi, kes elavad hirmu ja vägivalla keskel ning politsei pingutab selle nimel, et ohus lapsed ei jääks märkamata ja saaks abi. Mida rohkem turvatunnet ja inimlikke väärtusi suudame praeguste laste jaoks luua, seda suurema tõenäosusega saavad neist tulevikus ennast ja teisi hoidvad täiskasvanud,“ ütles ta.