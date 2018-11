Kortermajade reid: enamik kontrollitud hoonetest ei vastanud tuleohutusnõuetele

„Varasemad kontrollid on näidanud, et kõige sagedamini on probleemiks trepikodades olevad lapsevankrid, jalgrattad ja vana mööbel. Kurbusega tuleb tõdeda, et endiselt kasutatakse trepikodasid asjade hoidmise kohana. Need asjad saavad aga takistuseks juhtudel, kui hoonest on vaja kiirelt väljuda,“ ütles Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna ekspert Rain Põllu.