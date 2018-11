Ühisnädal kutsub üles märkama vabakondade panust

Ühisnädala turunduse projektijuht Riina Nõupuu ütleb, et riik ja meie elukorraldus on kõikide inimeste kätes ja edu tuleneb sellest, mida ja kuidas me ette võtame. Tugev kodanikuühiskond on demokraatliku riigi alustala ja seetõttu on oluline kõrge kodanikuaktiivsus.