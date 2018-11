Ametnikud hakkavad võsasaetöötajaid kontrollima

Riigimetsas teostavad võsasaetöid kokku 83 töövõtjat, kellega RMK on sõlminud lepingu riigihanke tulemusel. Võsasaetööde hanketingimuste ja töövõtulepingute kohaselt peavad riigimetsas võsasaetöid tegevad isikud omama raietöölise kutsetunnistust ning töötama töölepinguga. Samuti on töövõtja kohustatud teavitama RMK-d töötajatest, kes riigimetsas töid teostavad, alltöövõtjaid ei ole lepingupartneritel ilma RMK kirjaliku kooskõlastuseta tööde teostamisel lubatud kaasata.

„Tingimused on seatud, et tagada riigimetsa hea majandamine, mille eelduseks on, et töötajad läbivad kutseeksami ja omavad kutsetunnistust. Oleme juba aastaid teinud head koostööd maksu- ja tolliametiga maandamaks riske, et RMK tehingupartnerina ei tegutseks ettevõte, kes on jätnud tööjõumaksud tasumata ning võib tekitada sellega ebavõrdse konkurentsiolukorra,“ selgitas RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.