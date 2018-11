Kesklinnas ootab välijõusaal kasutajaid

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul pakuvad välijõusaalid meeleolukat ja tervislikku vaheldust teistele liikumisviisidele. „Välijõusaali on lihtne kasutada igaühel ning see pakub jõukohaseid liikumisvõimalusi nii lastele kui ka igas vanuses täiskasvanutele. Füüsiline aktiivsus aitab kaasa nii keha tervisele kui ka vaimu erksusele ning ühtlasi on välijõusaalid hea võimalus veeta üheskoos värskes õhus aktiivset kvaliteetaega. Loodame, et kohalikud omavalitsused tulevad meie initsiatiiviga kaasa sama entusiastlikult kui meie ise,“ ütles ta.



Välijõusaalid on roostevabast terasest ning hakkavad laiuma orienteeruvalt 81-ruutmeetrisel pinnal. Toetusfondi maht on 38 500 eurot.



Paide linnas pole see ainus välijõusaal. Üks selline on tehisjärve ääres, üks aga Roosna-Allikul, sealse järve juures.